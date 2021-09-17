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Зеленский снова едет в США для участия в Генассамблее ООН

Пятница, 17 сентября 2021, 19:03

Президент Украины Владимир Зеленский 20 сентября отправится в Соединенные Штаты для участия в Генеральной ассамблее ООН.

Об этом заявил на брифинге спикер главы государства Сергей Никифоров, сообщает "Европейская правда".

"В понедельник начнется визит президента в США. Владимир Зеленский примет участие в Генеральной ассамблее ООН, выступит там с речью, проведет ряд двусторонних встреч с лидерами других государств, представителями международных организаций, в частности с генсеком ООН", - сказал Никифоров.

По его словам, президент также встретится с представителями бизнеса и с украинской общиной в США.

Общие дебаты 76-й сессии Генассамблеи Организации Объединенных Наций состоятся 21-27 сентября.

Зеленский в 2019 году уже ездил в Нью-Йорк и выступал с трибуны Генассамблеи ООН на общих дебатах 74-й сессии.

Напомним, Зеленский находился в США 31 августа - 2 сентября и провел переговоры с президентом Джо Байденом.

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Зеленский США
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