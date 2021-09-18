Якими є аргументи України у новій газовій війні з РФ

Ціни на газ злетіли до рекордних висот, європейські сховища не заповнюються, з українських сховищ нерезиденти вже зараз виводять газ.

Ціна на газ також тисне на уряди: не тільки в Україні, але і в європейських державах почали задумуватися про ризик "тарифних майданів".

Що буде, якщо Путін ухвалить рішення повністю припинити транзит газу українською територією та що треба робити читайте в колонці колишньої заступниці міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції (2014-2019) Олени Зеркаль Газовий шантаж Путіна: серйозно, проте Україна має шанси на перемогу.

Через припинення транзиту через Україну, пише Зеркаль, газу для Європи через хаб Баумгартен може просто не вистачити всім охочим.

Україні точно доведеться переналаштовувати власну газотранспортну систему. Інакше, наприклад, Маріуполь, має всі шанси залишитись без газу.

Українські спеціалісти вже навчилися переналаштовувати власну систему і добре знають, що робити.

Ексзаступниця міністра закородонних справ вважає, що подальше поглиблення кризи дозволить агентам Кремля в Україні почати розмову про "необхідність домовлятися з "Газпромом".

Але, серйозність ситуації ще не означає, що в України немає простору для маневру. Навпаки, країна може та має скористатися ситуацією, щоб просунутися в питанні інтеграції ринків.

На думку Олени Зеркаль, Україні потрібно захистити споживачів від можливих зупинок транзиту. І не тільки забезпечити необхідний обсяг газу в сховищах, а й домогтися включення України в одну європейську "групу ризику" з Німеччиною, Словаччиною та Польщею. Якщо Україна буде включена до цього механізму, шантаж України означитиме одночасно і шантаж Німеччини.

Україна має об’єднати зусилля, пише експертка, з усіма міжнародними партнерами та сфокусуватися на головному: довести, що Росія, а зокрема, "Газпром", продовжує зловживати своєю монополією на постачання газу в ЄС трубопроводами.

Також Україна повинна змусити "Північний потік – 2" відповідати всім вимогам третього енергетичного пакету ЄС. Якщо всі російські газогони відповідатимуть цим правилам, то різні постачальники та трейдери включаться в конкуренцію. І ми зможемо зберегти транзит, завантажити нашу ГТС і при цьому значно знизити ціни.

Що саме дає Україні шанс на перемогу у цій ситуації та у якому напрямку варто чекати удару Кремля читайте в колонці Олени Зеркаль Газовий шантаж Путіна: серйозно, проте Україна має шанси на перемогу.