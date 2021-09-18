Каковы аргументы Украины в новой газовой войне с РФ

Цены на газ взлетели до рекордных высот, европейские хранилища не заполняются, из украинских хранилищ нерезиденты уже сейчас выводят газ.

Цена на газ также давит на правительства: не только в Украине, но и в европейских государствах начали задумываться о риске "тарифных майданов".

Что будет, если Путин примет решение полностью прекратить транзит газа по украинской территории и что надо делать читайте в колонке бывшего заместителя министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции (2014-2019) Елены Зеркаль Газовый шантаж Путина: серьезно, однако Украина имеет шансы на победу.

Из-за прекращения транзита через Украину, пишет Зеркаль, газа для Европы через хаб Баумгартен может просто не хватить всем желающим.

Украине точно придется перенастраивать свою газотранспортную систему. Иначе, например, Мариуполь, имеет все шансы остаться без газа.

Украинские специалисты уже научились перенастраивать свою систему и хорошо знают, что делать.

Экс-заместитель министра иностранных дел считает, что дальнейшее углубление кризиса позволит агентам Кремля в Украине начать разговор о "необходимости договариваться с" Газпромом ".

Но, серьезность ситуации еще не означает, что в Украине нет пространства для маневра. Напротив, страна может и должна воспользоваться ситуацией, чтобы продвинуться в вопросе интеграции рынков.

По мнению Елены Зеркаль, Украине нужно защитить потребителей от возможных остановок транзита. И не только обеспечить необходимый объем газа в хранилищах, но и добиться включения Украины в одну европейскую "группу риска" с Германией, Словакией и Польшей. Если Украина будет включена в этот механизм, шантаж Украины будет означать одновременно и шантаж Германии.

Украина должна объединить усилия, пишет эксперт, со всеми международными партнерами и сфокусироваться на главном: доказать, что Россия, а в частности, "Газпром", продолжает злоупотреблять своей монополией на поставки газа в ЕС по трубопроводам.

Также Украина должна заставить "Северный поток - 2" отвечать всем требованиям третьего энергетического пакета ЕС. Если все российские газопроводы будут соответствовать этим правилам, то разные поставщики и трейдеры включатся в конкуренцию. И мы сможем сохранить транзит, загрузить нашу ГТС и при этом значительно снизить цены.

Что именно дает Украине шанс на победу в этой ситуации и в каком направлении стоит ждать удара Кремля читайте в колонке Елены Зеркаль Газовый шантаж Путина: серьезно, однако Украина имеет шансы на победу.