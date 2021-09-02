У Молдові допустили застосування ковід-сертифікатів у ресторанах і магазинах 

В уряді Молдови з погіршенням епідемічної ситуації допустили запровадження у низці закладів вимоги ковід-сертифікату, щоб не закривати їх на карантин.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker, про це заявив міністр економіки Сергій Гайбу.

За його словами, працівників ресторанно-готельної сфери можуть зобов’язати виходити на роботу виключно за наявності ковід-сертифікату, що посвідчує вакцинацію від коронавірусу або негативний тест (ПЛР-тест кожні три доби або експрес-тест кожні 48 годин), так само - продавців у магазинах і торгових залах.

Також пропонується надати закладам право, на власний розсуд, приймати відвідувачів тільки з ковід-сертифікатом - або обмежувати кількість відвідувачів.

Мінекономіки та представники сфери уточнили, що заходи поки обговорюються.

Таким чином хочуть зменшити скупчення людей та зменшити ризик зараження.

У Молдові кількість заражень коронавірусом почала поступово зростати з кінця липня. Якщо в середині місяця нових хворих було менше 100 за добу, за останні два тижні показники кілька разів перевищували 500.