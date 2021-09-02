В Молдове допустили применение ковид-сертификатов в ресторанах и магазинах

В правительстве Молдовы с ухудшением эпидемической ситуации допустили введение в ряде заведений требования о ковид-сертификатах, чтобы не закрывать их на карантин.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker, об этом заявил министр экономики Сергей Гайбу.

По его словам, работников ресторанно-гостиничной сферы могут обязать выходить на работу исключительно при наличии ковид-сертификата, удостоверяющего вакцинацию от коронавируса или отрицательный тест. Тесты придется делать каждые три дня.

Также предлагается предоставить учреждениям право, по своему усмотрению, принимать посетителей только с ковид-сертификатом.

Минэкономики и представители сферы уточнили, что такие меры пока обсуждаются.

Таким образом хотят уменьшить скопление людей и риск заражения.

В Молдове число заражений коронавирусом начало постепенно расти с конца июля. Если в середине месяца новых заболевших было меньше 100 в сутки, за последние две недели показатели несколько раз превышали 500.