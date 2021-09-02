У ЄС скасували рішення про виконання свого головного договору з Вірменією

Суд ЄС скасував рішення Ради Євросоюзу щодо застосування Угоди про партнерство з Вірменією (CEPA), задовольнивши скаргу Єврокомісії.

Пресреліз щодо рішення суду є у розпорядженні "Європейської правди".

У процесі ухвалення Угоди про партнерство з Вірменією, яка є замінником Угоди про асоціацію, Єврокомісія та високий представник ЄС 29 листопада 2018 року спільно прийняли пропозицію рішення Ради щодо позиції, яку слід зайняти від імені ЄС в рамках Ради партнерства, створеної CEPA. У зміненій пропозиції від 19 липня 2019 року Єврокомісія видалила посилання на статтю 37 Договору про ЄС, яка охоплює укладення угод у сфері спільної зовнішньої політики та політики безпеки, як матеріально-правову основу. Рада ЄС розділила цю пропозицію на два окремих рішення.

Зокрема, Рада ЄС ухвалила рішення 2020/245, яке має на меті забезпечити застосування Угоди про партнерство з Вірменією, за винятком розділу ІІ, на основі матеріально-правової основи у вигляді статей 91, 207 та 209 Договору про ЄС у сферах транспорту, торгівлі та розвитку. Також Рада ухвалила рішення 2020/246, покликане забезпечити застосування розділу II угоди, що охоплює співробітництво у сфері зовнішньої політики і безпеки, на основі матеріально-правової бази у вигляді статті 37 Договору про ЄС.

При цьому перше рішення було прийнято кваліфікованою більшістю, а друге - одноголосно. Комісія оскаржила розкол Акту Ради ЄС на два рішення, вибір статті 37 Договору про ЄС як правової основи другого рішення та правила голосування, які виплили з цього вибору, і отже, попросила скасувати ці два рішення Ради.

Суд постановив скасувати ці два рішення: "Суд вважає, що, хоча Угода про партнерство має певні зв’язки зі Спільною зовнішньою політикою і політикою безпеки, компонентів або заяв про наміри, які вона включає і які можуть бути пов’язані зі Спільною зовнішньою політикою і політикою безпеки, недостатньо для створення автономної складової цієї угоди, яка дає підстави розбити акт Ради ЄС на два окремі рішення", - йдеться у повідомленні.

Суд зазначив, що перерахування зовнішньополітичних цілей в угоді не супроводжується жодною програмою дій чи конкретними умовами, що регулюють співпрацю у цій галузі. Таким чином немає підстав вважати, що спільна зовнішня політика і безпека є однією з окремих складових CEPA поза сферою застосування тих аспектів, які пов'язані з торгівлею та співробітництвом у галузі розвитку.

Проте, на підставі правової визначеності, Суд ЄС вирішив зберегти наслідки скасованих рішень (фактичне застосування угоди) до того, як Рада ЄС ухвалить нове рішення, яке відповідатиме ухвалі суду.

ЄС і Вірменія підписали угоду в листопаді 2017 року, а згодом її ратифікували Єреван, усі країни-члени ЄС та Європейський парламент.

Угода є менш амбітною альтернативою Угоді про асоціацію, укладеній вірменськими та європейськими чиновниками у 2013 році.

Колишній президент Вірменії Серж Саркісян несподівано скасував цю угоду в 2013 році, після того як президент Росії Владімір Путін відвідав Єреван.

У 2015 році Вірменія приєдналася до торгового блоку Євразійського економічного союзу (ЄАЕС), очолюваного Росією.

CEPA не передбачає усунення тарифних бар'єрів між Вірменією та ЄС через членство Вірменії в ЄАЕС.