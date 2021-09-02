В ЕС отменили решение о выполнении своего главного договора с Арменией

Суд ЕС отменил решение Совета Евросоюза о применении Соглашения о партнерстве с Арменией (CEPA), удовлетворив жалобу Еврокомиссии.

Пресс-релиз о решении суда есть в распоряжении "Европейской правды".

В процессе принятия Соглашения о партнерстве с Арменией, которое является заменителем Соглашения об ассоциации, Еврокомиссия и высокий представитель ЕС 29 ноября 2018 года совместно приняли предложение решение Совета о позиции, которую следует занять от имени ЕС в рамках Совета партнерства, созданного CEPA. В измененном предложении от 19 июля 2019 года Еврокомиссия удалила ссылки на статью 37 Договора о ЕС, которая охватывает заключение соглашений в сфере общей внешней политики и политики безопасности, как материально-правовую основу. Совет ЕС разделил это предложение на два отдельных решения.

В частности, Совет ЕС принял решение 2020/245, которое имеет целью обеспечить применение Соглашения о партнерстве с Арменией, за исключением раздела II, на основе материально-правовой базы в виде статей 91, 207 и 209 Договора о ЕС в сферах транспорта, торговли и развития. Также Совет принял решение 2020/246, которое призвано обеспечить применение раздела II соглашения, что охватывает сотрудничество в сфере внешней политики и безопасности, на основе материально-правовой базы в виде статьи 37 Договора о ЕС.

При этом первое решение было принято квалифицированным большинством, а второе - единогласно. Комиссия обжаловала раскол Акта Совета ЕС на два решения, выбор статьи 37 Договора о ЕС как правовой основы второго решения и правила голосования, которые исходили из этого выбора, и, следовательно, попросила отменить эти два решения Совета.

Суд постановил отменить эти два решения: "Суд считает, что хотя Соглашение о партнерстве имеет определенные связи с Общей внешней политикой и политикой безопасности, компонентов или заявлений о намерениях, которые она включает и которые могут быть связаны с Общей внешней политикой и политикой безопасности, недостаточно для создания автономной составляющей этого соглашения, которое дает основания разбить акт Совета ЕС на два отдельные решения", - говорится в сообщении.

Суд отметил, что перечисление внешнеполитических целей в соглашении не сопровождается ни одной программой действий или конкретными условиями, регулирующих сотрудничество в этой области. Таким образом, нет оснований считать, что общая внешняя политика и безопасность является одной из отдельных составляющих CEPA вне сферы применения тех аспектов, которые связаны с торговлей и сотрудничеством в области развития.

Однако на основании правовой определенности Суд ЕС решил сохранить последствия отмененных решений (фактическое применение соглашения) до того, как Совет ЕС примет новое решение, которое будет отвечать постановлению суда.

ЕС и Армения подписали соглашение в ноябре 2017 года, а впоследствии его ратифицировали Ереван, все страны-члены ЕС и Европейский парламент.

Соглашение является менее амбициозной альтернативой Соглашению об ассоциации, заключенному армянскими и европейскими чиновниками в 2013 году.

Бывший президент Армении Серж Саркисян неожиданно отменил это соглашение в 2013 году, после того как президент России Владимир Путин посетил Ереван.

В 2015 году Армения присоединилась к торговому блоку Евразийского экономического союза (ЕАЭС), возглавляемому Россией.

CEPA не предусматривает устранения тарифных барьеров между Арменией и ЕС из-за членства Армении в ЕАЭС.