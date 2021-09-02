Ані підтримки, ані відмови: як Байден ставиться до вступу України до НАТО

Зустріч президента України Володимира Зеленського з президентом США Джозефом Байденом відбулася. Сторони підписали низку двосторонніх документів, які ще аналізуватимуть фахівці, як-от оборонну угоду, а також заяви, які пролунають від посадовців.

Та вже можна проаналізувати лише один з результатів – спільну заяву двох держав. Ця заява є настільки повною та детальною, що сама по собі дозволяє говорити про успіх зустрічі... але з одним нюансом.

Так що ж у спільній заяві двох держав, чи включає вона проблемні теми та чи має добрі новини для України? Читайте в чудовій аналітиці редактора "Європейської правди" Сергія Сидоренка Допомога усюди, крім НАТО: що пообіцяли один одному Зеленський та Байден

Формально спільна заява двох держав є головним результатом зустрічі президентів, однак в реальності цей текст був узгоджений між Києвом та Вашингтоном заздалегідь і не змінювався після зустрічі президентів.

Найбільша проблема: спільна заява документально засвідчила те, що чинна адміністрація США не готова підтримувати зближення України з НАТО. Але й відмова також не звучить.

У той час як тема членства справді стала проблемною, з інших, у тому числі суміжних питань, спільна заява України та США містить переважно добрі новини для України.

У тому числі – щодо оборонної підтримки з боку США, щодо допомоги у подоланні наслідків російської агресії, обіцянку США надати додаткові партії вакцини від коронавірусу тощо.

Які пункти стали стратегічно ще вагомішими, чи перейдуть відносини із США на новий рівень та чи будуть ще новини на американському напрямку читайте в статті Допомога усюди, крім НАТО: що пообіцяли один одному Зеленський та Байден.