Ни поддержки, ни отказа: как Байден относится к вступлению Украины в НАТО

Встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Джозефом Байденом состоялась. Стороны подписали ряд двусторонних документов, которые еще будут анализировать специалисты, например оборонительное соглашение, а также заявления, которые прозвучат от чиновников.

Но уже можно проанализировать один из результатов - совместное заявление двух государств. Это заявление является настолько полным и детальным, что само по себе позволяет говорить об успехе встречи... но с одним нюансом.

Так что же содержится в совместном заявлении двух государств, включает ли оно проблемные темы и есть ли там хорошие новости для Украины? Читайте в прекрасной аналитике редактора "Европейской правды" Сергея Сидоренко Помощь во всем, кроме НАТО: что пообещали друг другу Зеленский и Байден.

Формально совместное заявление двух государств является главным результатом встречи президентов, однако в реальности этот текст был согласован между Киевом и Вашингтоном заранее и не менялся после встречи президентов.

Самая большая проблема: совместное заявление документально подтвердила то, что действующая администрация США не готова поддерживать сближение Украины с НАТО. Но и отказ также не звучит.

В то время как тема членства действительно стала проблемной, из других, в том числе смежных вопросов, совместное заявление Украины и США содержит преимущественно хорошие новости для Украины.

В том числе - по оборонной поддержки со стороны США, о помощи в преодолении последствий российской агрессии, обещание США предоставить дополнительные партии вакцины от коронавируса и тому подобное.

Какие пункты стали стратегически еще более весомыми, перейдут ли отношения с США на новый уровень и будут ли еще новости на американском направлении, читайте в статье Помощь везде, кроме НАТО: что пообещали друг другу Зеленский и Байден.