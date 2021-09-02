В Кремлі злякалися "небезпечної України" після домовленості Зеленського та Байдена

Кремль заявив у четвер, що військова допомога США Україні може змусити Київ поводитись непередбачувано і небезпечно у конфлікті на Донбасі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Президент США Джо Байден заявив президенту України Володимиру Зеленському у Вашингтоні в середу, що Сполучені Штати твердо прихильні територіальній цілісності України, зобов’язавшись виділити 60 мільйонів доларів додаткової військової допомоги.

Прессекретар президента РФ Дмитрій Пєсков висловив занепокоєння щодо планів військової допомоги США.

"Ми вважаємо, що це потенційно може спричинити непередбачувані дії української сторони з точки зору спроб вирішити конфлікт силою. Це дуже небезпечно", - сказав Пєсков.

Простіше кажучи, ми говоримо про українсько-американську дружбу проти Росії. Тобто вони дружать не для себе, а проти Росії. Це може бути лише причиною для жалю ", - додав він.

Він також висловив спротив бажанням України приєднатися до НАТО, відзначивши коментарі, зроблені під час поїздки Зеленського.

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