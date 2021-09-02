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Укр / Рус
Укр / Рус

В Кремле испугались "опасной Украины" после договоренности Зеленского и Байдена

Четверг, 2 сентября 2021, 12:21

Кремль заявил в четверг, что военная помощь США Украине может заставить Киев вести себя непредсказуемо и опасно в конфликте на Донбассе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Президент США Джо Байден заявил президенту Украины Владимиру Зеленскому в Вашингтоне в среду, что Соединенные Штаты твердо привержены территориальной целостности Украины, обязавшись выделить 60 млн долларов дополнительной военной помощи.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил обеспокоенность относительно планов военной помощи США.

"Мы считаем, что это потенциально может повлечь непредсказуемые действия украинской стороны с точки зрения попыток решить конфликт силой. Это очень опасно", - сказал Песков.

"Проще говоря, мы говорим об украинском-американской дружбе против России. То есть они дружат не для себя, а против России. Это может быть только причиной для сожаления", - добавил он.

Он также выразил сопротивление желанию Украины присоединиться к НАТО, отметив комментарии, сделанные во время поездки Зеленского.

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