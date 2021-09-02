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У Латвії депутат через відмову показати тест зірвав перше за півтора року очне засідання Сейму

Четвер, 2 вересня 2021, 12:58

Сейм Латвії зібрався на перше за перше за півтора року очне засідання, але був змушений знову перейти у віддалений формат через поведінку опозиційного депутата.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Delfi.

Коли депутати повернулися в зал після першої перерви, з'ясувалося, що опозиційний парламентар Алдіс Гобземс відмовляється показати негативний результат тесту на Covid-19. Депутати були змушені перейти на віддалений формат роботи.

Спікер Сейму Інара Мурнієце двічі оголошувала технічні перерви через відмову Гобземса пред'явити тест. Втретє вона сказала, що є депутат, який, ймовірно, не хоче, щоб Сейм працював очно. А тому парламент переходить на віддалений формат роботи - на платформу e-saeima.

Гобземс стверджував, що у нього є при собі негативний ковід-тест. Але депутат вважає, що ніхто не може зобов'язати його показувати цей тест кому-небудь у Сеймі. На думку Гобземса, ніхто не може заборонити йому, депутату, обраному народом, брати участь в засіданнях.

Цікаво, що Гобземс з'явився в залі - не показавши тест - тільки після перерви. У першій частині засідання - з 9.00 до 10.30 - Гобземс не був зареєстрований. Його відсутність дозволила очно виступити перед депутатами президенту Латвії Егілсу Левітсу.

При цьому Гобземс опублікував документ, що підтверджує негативний результат тесту, в соцмережах.

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Латвія
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