У Латвії депутат через відмову показати тест зірвав перше за півтора року очне засідання Сейму

Сейм Латвії зібрався на перше за перше за півтора року очне засідання, але був змушений знову перейти у віддалений формат через поведінку опозиційного депутата.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Delfi.

Коли депутати повернулися в зал після першої перерви, з'ясувалося, що опозиційний парламентар Алдіс Гобземс відмовляється показати негативний результат тесту на Covid-19. Депутати були змушені перейти на віддалений формат роботи.

Спікер Сейму Інара Мурнієце двічі оголошувала технічні перерви через відмову Гобземса пред'явити тест. Втретє вона сказала, що є депутат, який, ймовірно, не хоче, щоб Сейм працював очно. А тому парламент переходить на віддалений формат роботи - на платформу e-saeima.

Гобземс стверджував, що у нього є при собі негативний ковід-тест. Але депутат вважає, що ніхто не може зобов'язати його показувати цей тест кому-небудь у Сеймі. На думку Гобземса, ніхто не може заборонити йому, депутату, обраному народом, брати участь в засіданнях.

Цікаво, що Гобземс з'явився в залі - не показавши тест - тільки після перерви. У першій частині засідання - з 9.00 до 10.30 - Гобземс не був зареєстрований. Його відсутність дозволила очно виступити перед депутатами президенту Латвії Егілсу Левітсу.

При цьому Гобземс опублікував документ, що підтверджує негативний результат тесту, в соцмережах.