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В Латвии депутат из-за отказа показать тест сорвал первое за полтора года очное заседание Сейма

Четверг, 2 сентября 2021, 12:58

Сейм Латвии собрался на первое за первое за полтора года очное заседание, но был вынужден снова перейти в удаленный формат из-за поведения оппозиционного депутата.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Delfi.

Когда депутаты вернулись в зал после первого перерыва, выяснилось, что оппозиционный парламентарий Алдис Гобземс отказывается предъявить отрицательный результат теста на COVID-19. Депутаты были вынуждены перейти в удаленный формат работы.

Спикер Сейма Инара Мурниеце дважды объявляла технические перерывы из-за отказа Гобземса предъявить тест. В третий раз она сказала, что есть депутат, который, вероятно, не хочет, чтобы Сейм работал очно. Поэтому парламент переходит на удаленный формат работы - на платформу e-saeima.

Гобземс утверждал, что у него есть при себе негативный ковид-тест. Но депутат считает, что никто не может обязать его показывать этот тест кому-нибудь в Сейме. По мнению Гобземса, никто не может запретить ему, депутату, избранному народом, участвовать в заседаниях.

Интересно, что Гобземс явился в зал - не предъявив тест - только после перерыва. В первой части заседания - с 9.00 до 10.30 - Гобземс не был зарегистрирован. Его отсутствие позволила очно выступить перед депутатами президенту Латвии Эгилсу Левитсу.

При этом Гобземс опубликовал документ, подтверждающий отрицательный результат теста, в соцсетях.

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Латвия
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