На яку допомогу США та за яких умов може розраховувати Україна

Чому візит президента України Володимира Зеленського до США не став чистою перемогою? Попри запевнення обох сторін, Україна та США переживають не найкращий етап своїх відносин.

Підтримка Вашингтоном Німеччини у питанні "Північного потоку-2" та відмова у сприянні щодо набуття ПДЧ в НАТО – усе це суттєво дратує Київ. А Вашингтон все більше починає розчаровуватися у Зеленському-реформаторі, що може мати вкрай неприємні наслідки для Києва. Про це читайте у статті Альони Гетьманчук з центру "Нова Європа" Байден із тінню Росії: чому візит Зеленського до США не став чистою перемогою.

Зустріч двох президентів відбулася у той момент, коли Джо Байдена та його політику щодо України можна – і навіть потрібно – оцінювати не за його діями на посаді віцепрезидента США в адміністрації Обами, а вже безпосередньо за його рішеннями на посту президента Сполучених Штатів.

Не дивлячись на те, що за короткий період окремі елементи доктрини Байдена відверто вступили в конфлікт одна з одною або були ним же самим просто підважені, схоже, що президент США дотримується передвиборчої обіцянки щодо пріоритезації України в зовнішній політиці Сполучених Штатів.

Авторка Альона Гетьманчук обережно припускає, що Україна потрапила до топ-10 пріоритетів нинішньої адміністрації. Адже Байден, на відміну від свого попередника, розуміє ціну та вагу запрошень до Білого дому і зустрічей і є дуже вибірковим щодо того, з ким і де зустрічатися.

Разом з тим, для Байдена персонально Україна залишається складним питанням. Є достатньо підстав стверджувати, що Байден особисто і окремі представники його адміністрації воліють підтримувати Україну, зберігаючи при цьому певну безпечну дистанцію.

У США дедалі популярнішою стає думка, що Зеленський як реформатор "закінчився" у березні 2020-го, коли звільнив уряд "реформаторів". Також в американській адміністрації зауважили – і не на користь України – публічні випади з критикою, які лунали щодо Байдена з вуст особисто президента Зеленського.

То що ж Україна отримала на виході з Білого дому та чи використала всі свої шанси на підтримку та залучення Сполучених Штатів, читайте в аналітиці Байден із тінню Росії: чому візит Зеленського до США не став чистою перемогою.