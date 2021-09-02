На какую помощь США и при каких условиях может рассчитывать Украина

Почему визит президента Украины Владимира Зеленского в США не стал чистой победой? Несмотря на заверения обеих сторон, Украина и США переживают не лучший этап своих отношений.

Поддержка Вашингтоном Германии в вопросе "Северного потока-2" и отказ в содействии в получении ПДЧ в НАТО - все это существенно раздражает Киев. А Вашингтон все больше начинает разочаровываться в Зеленском-реформаторе, что может иметь крайне неприятные последствия для Киева. Об этом читайте в статье Алены Гетьманчук из центра "Новая Европа" Байден с тенью России: почему визит Зеленского в США не стал чистой победой.

Встреча двух президентов состоялась в тот момент, когда Джо Байдена и его политику в отношении Украины можно - и даже нужно - оценивать не по его действиям на посту вице-президента США в администрации Обамы, а уже непосредственно по его решениям на посту президента Соединенных Штатов.

Несмотря на то, что за короткий период отдельные элементы доктрины Байдена откровенно вступили в конфликт друг с другом или были им же самим поставлены под сомнение, похоже, что президент США придерживается предвыборного обещания по приоритезации Украины во внешней политике Соединенных Штатов.

Автор Алена Гетьманчук осторожно предполагает, что Украина попала в топ-10 приоритетов нынешней администрации. Ведь Байден, в отличие от своего предшественника, понимает цену и вес приглашений в Белый дом и встреч и очень избирателен в отношении того, с кем и где встречаться.

Вместе с тем для Байдена персонально Украина остается сложным вопросом. Есть достаточно оснований утверждать, что Байден лично и отдельные представители его администрации предпочитают поддерживать Украину, сохраняя при этом определенную безопасную дистанцию.

В США все более популярной становится мысль, что Зеленский как реформатор "закончился" в марте 2020-го, когда уволил правительство "реформаторов". Также в американской администрации отметили - и не в пользу Украины - публичные выпады с критикой, которые звучали в адрес Байдена из уст лично президента Зеленского.

Так что же Украина получила на выходе из Белого дома и использовала ли все свои шансы на поддержку и привлечение Соединенных Штатов, читайте в аналитике Байден с тенью России: почему визит Зеленского в США не стал чистой победой.