На Канарських островах почалося виверження вулкану, евакуювали 5 тисяч людей

На іспанському острові Ла-Пальма, що входить в Канарський архіпелаг в Атлантичному океані, почалося виверження вулкана Кумбре -В'єха.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Pais.

Місцева влада евакуювала 5 тисяч жителів через виверження вулкана. Очікується, що ця цифра може зрости вдвічі. В цілому в муніципалітетах навколо вулкана живуть близько 35 тисяч осіб.

Apocalyptic pictures from the La Cumbre Vieja volcano, a few minutes ago#VolcanLaPalma #LaCumbreVieja #volcano pic.twitter.com/mBU2WxyPuc