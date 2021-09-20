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На Канарських островах почалося виверження вулкану, евакуювали 5 тисяч людей

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Понеділок, 20 вересня 2021, 08:14

На іспанському острові Ла-Пальма, що входить в Канарський архіпелаг в Атлантичному океані, почалося виверження вулкана  Кумбре -В'єха.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Pais.

Місцева влада евакуювала 5 тисяч жителів через виверження вулкана. Очікується, що ця цифра може зрости вдвічі. В цілому в муніципалітетах навколо вулкана живуть близько 35 тисяч осіб.

Виверження почалося в неділю о 15:12 за місцевим часом, йому передував сильний землетрус, після якого був величезний стовп диму і викид попелу. Спочатку магма спричинила дві тріщини через які текли потоки лави. Всього за кілька годин таких тріщин стало сім.

Через виверження перекриті кілька доріг, лава вже досягла деяких будинків. Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес у зв'язку з ситуацією відклав від'їзд в Нью-Йорк і прибув на острів.

На острові Пальма раніше була оголошено стані підвищеної готовності після того, як за один тиждень навколо вулкана було зареєстровано понад 22 000 підземних поштовхів.

Канарські острови останній раз реєстрували виверження вулкана в 2011 році під водою біля острова Ель Йерро.

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