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На Канарских островах началось извержение вулкана эвакуировали 5000 человек

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Понедельник, 20 сентября 2021, 08:14

На испанском острове Пальма, входящем в Канарский архипелаг в Атлантическом океане, началось извержение вулкана Кумбре-Вьеха.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Pais.

Местные власти эвакуировали 5 тысяч жителей из-за извержения вулкана. Ожидается, что эта цифра может вырасти вдвое. В целом в муниципалитетах вокруг вулкана живут около 35 тысяч человек.

Извержение началось в воскресенье в 15:12 по местному времени, ему предшествовало сильное землетрясение, за которым последовал огромный столб дыма и выброс пепла. Изначально магма вызвала две трещины через которые текли потоки лавы. Всего за несколько часов таких трещин стало семь.

Из-за извержения перекрыты несколько дорог, лава уже достигла некоторых домов. Премьер-министр Испании Педро Санчес в связи со сложившейся ситуацией отложил отъезд в Нью-Йорк и прибыл на остров.

На острове Пальма ранее была объявлено состоянии повышенной готовности после того, как за одну неделю вокруг вулкана было зарегистрировано более 22 000 подземных толчков.

Канарские острова, архипелаг из семи островов у северо-запада Африки, последний раз регистрировали извержение вулкана в 2011 году под водой у острова Эль Йерро.

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Испания стихийные бедствия
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