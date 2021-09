На Канарских островах началось извержение вулкана эвакуировали 5000 человек

На испанском острове Пальма, входящем в Канарский архипелаг в Атлантическом океане, началось извержение вулкана Кумбре-Вьеха.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Pais.

Местные власти эвакуировали 5 тысяч жителей из-за извержения вулкана. Ожидается, что эта цифра может вырасти вдвое. В целом в муниципалитетах вокруг вулкана живут около 35 тысяч человек.

Apocalyptic pictures from the La Cumbre Vieja volcano, a few minutes ago#VolcanLaPalma #LaCumbreVieja #volcano pic.twitter.com/mBU2WxyPuc