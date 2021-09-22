Українським виробникам краще шукати альтернативи білоруському ринку - торгпред України

Українським виробникам на найближчий час краще не будувати свою бізнес-стратегію на доступі на ринок Білорусі через непередбачуваність політичної ситуації, що буде впливати і на торгівлю.

Як повідомляє "Європейська правда", таку думку висловив торговий представник України Тарас Качка.

"З Росією і, на жаль, Білоруссю нам треба розуміти, і бізнесу розуміти, що будувати стратегію на доступі на цей ринок - це абсолютно непередбачувано", - зазначив Тарас Качка.

Він зауважив, що ніхто не може гарантувати, що Білорусь зненацька не запровадить нові санкції через невдоволення певною заявою України.

"Якщо політичний дискурс у Білорусі буде розвиватися так, як він розвивається, то, на жаль, це буде держава не лише куди ми не радимо подорожувати через фізичну небезпеку, але й з якою ми не радимо торгувати - попри те, що це справді наш ринок, у нас там дуже багато споживачів. Думаю, в наступні кілька років ситуація буде гіршою, тому шукати альтернативні ринки може бути кращою стратегією", - сказав торгпред.

Він додав, що Україна з цього приводу консультується з Литвою, яка також мала тісні економічні зв’язки з Білоруссю.