Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Українським виробникам краще шукати альтернативи білоруському ринку - торгпред України

Середа, 22 вересня 2021, 15:17

Українським виробникам на найближчий час краще не будувати свою бізнес-стратегію на доступі на ринок Білорусі через непередбачуваність політичної ситуації, що буде впливати і на торгівлю.

Як повідомляє "Європейська правда", таку думку висловив торговий представник України Тарас Качка. 

"З Росією і, на жаль, Білоруссю нам треба розуміти, і бізнесу розуміти, що будувати стратегію на доступі на цей ринок - це абсолютно непередбачувано", - зазначив Тарас Качка.

Він зауважив, що ніхто не може гарантувати, що Білорусь зненацька не запровадить нові санкції через невдоволення певною заявою України.

"Якщо політичний дискурс у Білорусі буде розвиватися так, як він розвивається, то, на жаль, це буде держава не лише куди ми не радимо подорожувати через фізичну небезпеку, але й з якою ми не радимо торгувати - попри те, що це справді наш ринок, у нас там дуже багато споживачів. Думаю, в наступні кілька років ситуація буде гіршою, тому шукати альтернативні ринки може бути кращою стратегією", - сказав торгпред.

Він додав, що Україна з цього приводу консультується з Литвою, яка також мала тісні економічні зв’язки з Білоруссю. 

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Торгівля Білорусь
powered by lun.ua

Статті

Безвіз у червоній зоні: як нова хвиля епідемії змінить правила в'їзду в ЄС для українців

Чи довго ЄС зберігатиме для українців вільну дію безвізового режиму? Є шанс сподіватися на його збереження принаймні для вакцинованих.
22 вересня 2021 — Сергій Сидоренко, Європейська правда

Піррова перемога Трюдо: чому виграні вибори не вирішать проблем прем'єра Канади

Перемога Ліберальної партії на дострокових виборах у Канаді стала особистою поразкою її лідера та прем’єр-міністра Джастіна Трюдо.
22 вересня 2021 — Дмитро Шеренговський, для Європейської правди

Антикризова команда Джонсона: що стоїть за кадровими змінами у британському уряді

Британські консерватори втрачають підтримку – рейтинги навіть фіксують їхнє відставання від лейбористів. Чи вдасться Борису Джонсону переломити ситуацію?
21 вересня 2021 — Олександр Краєв, для Європейської правди