Байден пообіцяв ще 500 млн доз вакцини Pfizer для бідніших країн

Президент США Джо Байден заявив, що США нададуть для бідніших країн світу ще 500 млн доз вакцини від коронавірусу Pfizer-BioNTech, починаючи з січня 2022 року.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters, про це він сказав під час віртуального саміту щодо вакцинації на полях Генеральної Асамблеї ООН.

"Щоб перемогти панедемію, її потрібно перемогти всюди…За кожне щеплення, зроблене на сьогодні в США, ми тепер пообіцяли зробити по три щеплення в інших країнах світу", - заявив президент США.

Разом з новою партією, кількість обіцяних США доз для інших країн світу зростає до 1,1 млрд. Експерти в охороні здоров’я зазначають, що для кампанії щеплення у бідніших країнах потрібно 5-6 млрд доз.

Критики пропозиції Байдена зауважують, з одного боку, що недоречно вакцинувати третьою дозою населення багатших країн, поки ще в багатьох інших показники щеплення зовсім низькі, а з іншого боку - що в багатьох країнах, що розвиваються, недостатньо інфраструктури для використання вакцини Pfizer, оскільки вона має зберігатись за екстремально низької температури.

Джо Байден додав, що США нададуть також 370 млн доларів підтримки для організації процесу вакцинації цими дозами та понад 380 млн - на організацію розподілу вакцин Глобальним альянсом з вакцинації (GAVI) у регіонах, де потреба найбільша.

Вакцини, які надасть США, будуть вироблені на території США. За інформацією джерел, кожна доза буде коштувати бюджету близько 7 доларів.

У червні адміністрація Байдена домовилась закупити для передачі іншим країнам 500 млн доз вакцини Pfizer- BioNTech, за близько $3,5 млрд. Перші поставки цих доз почалися у серпні, а увесь обсяг - понад 1 млрд - має бути поставлений до кінця вересня 2022 року, повідомили Pfizer і BioNtech.

Президент Джо Байден ставить за мету досягнути вакцинації 70% населення світу протягом наступного року, до наступного вересневого засідання Генасамблеї ООН.

Україна в серпні отримала від США понад 188 тисяч доз вакцини Pfizer. Після прибуття в липні 2021 року вакцини Moderna ця партія збільшила загальну кількість доз вакцини від COVID-19, які США надали Україні, до 2,2 мільйонів доз.