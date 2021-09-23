Чому в ЄС не карають компанії, що постачають обладнання в Крим
Четвер, 23 вересня 2021, 12:31
"Кримський" пакет санкцій, прийнятий Заходом, мав абсолютно конкретну мету: перешкоджати поглинанню Росією півострова, залежного від України практично в усьому.
Проте за сім років дії таких санкцій можна побачити їхню беззубість – інфраструктурні болі Криму вже позаду. Більш того, значною мірою це було зроблено внаслідок співпраці РФ з європейськими компаніями.
Як компаніям з Євросоюзу вдається порушувати санкції? Як на це реагують їхні національні уряди? І чи є можливість змінити ситуацію? Читайте в цікавій статті головної редакторки Euromaidan Press Алі Шандри В обхід санкцій: як компанії з ЄС працюють у Криму та чи можливо це зупинити.
На думку голландської адвокатки Хелен овер де Лінден, яка займалася розслідуванням порушення санкцій компаніями її країни у випадку з кримським мостом, рамковий закон ЄС про санкції дуже добрий: він однаковий і для Криму, і для Ірану, і для Північної Кореї та інших країн, на які ЄС наклав санкції.
Проте в ньому є одне "рятівне" положення регуляції ЄС, яке говорить, що якщо сторона "не знала і не мала розумних причин підозрювати, що її дії порушуватимуть заходи, викладені в Регламенті", то вона може використовувати це на своє виправдання.
На практиці європейські компанії навчилися доводити, що вони не "мали причин підозрювати", що їхні товари потраплять в Крим.
Саме так і сталося у випадку з газовими турбінами Siemens. Турбіни були буцімто призначені для гіпотетичної електростанції в Тамані, хоча і саму станцію навіть не починали будувати, і турбіни не підходили цій теоретичній станції за розмірами, а потім "раптово" опинилися в Криму. Німецький техногігант звинуватив своїх російських партнерів в обмані, і санкційний список ЄС поповнився трьома російськими компаніями та трьома посадовцями.
А ось сам Siemens вийшов сухим з води: як випливає з відповіді МЗС на запит авторки, німецька прокуратура вирішила не відкривати провадження, попри переконливі докази, що техногігант не виконав елементарної перевірки кінцевого пункту призначення свого товару, оскільки "контракт щодо поставки обладнання містив положення застережного характеру про непостачання турбін до окупованого Криму".
Надходять сигнали, що Єврокомісія нарощує геополітичні амбіції, включно з правом накладати санкції і бути гравцем на міжнародній арені. За словами професора Рингаєрта, такий крок Комісії збігся із прийняттям ЄС Глобального санкційного режиму з прав людини, у зв’язку з чим постало питання різного режиму дотримання європейських санкцій різними країнами Євросоюзу.
Тому в січні 2021 року Європейська комісія видала комунікацію, в якій описала стратегію покращення відкритості та стійкості економічної системи ЄС. Ця комунікація повідомляє про важливі зміни, які в майбутньому можна очікувати від режиму санкцій.
Так що ж це за стратегія і що вона означатиме для України? Детальніше про обхід "кримських" санкцій європейськими техногігантами із цікавими прикладами читайте в статті Алі Шандри В обхід санкцій: як компанії з ЄС працюють у Криму та чи можливо це зупинити.