Почему в ЕС не наказывают компании, поставляющие оборудование в Крым

"Крымский" пакет санкций, принятый Западом, имел абсолютно конкретную цель: препятствовать поглощению Россией полуострова, зависимого от Украины практически во всем.

Однако за семь лет действия таких санкций можно увидеть их беззубость - инфраструктурные боли Крыма уже позади. Более того, в значительной степени это было сделано в результате сотрудничества РФ с европейскими компаниями.

Как компаниям из Евросоюза удается нарушать санкции? Как на это реагируют их национальные правительства? И есть ли возможность изменить ситуацию? Читайте в интересной статье главного редактора Euromaidan Press Али Шандры В обход санкций: как компании из ЕС работают в Крыму и возможно ли это остановить.

По мнению голландского адвоката Хелен овер де Линден, которая занималась расследованием нарушения санкций компаниями ее страны в случае с крымским мостом, рамочный закон ЕС о санкциях очень хороший: он одинаков и для Крыма, и для Ирана, и для Северной Кореи и других стран, на которые ЕС наложил санкции.

Однако в нем есть одно "спасательное" положение регуляции ЕС, которое говорит, что если сторона "не знала и не имела разумных причин подозревать, что ее действия будут нарушать меры, изложенные в Регламенте", то она может использовать это в свое оправдание.

На практике европейские компании научились доказывать, что они не "имели причин подозревать", что их товары попадут в Крым.

Именно так и произошло в случае с газовыми турбинами Siemens. Турбины были якобы предназначены для гипотетической электростанции в Тамани, хотя и саму станцию ​​даже не начинали строить, и турбины не подходили этой теоретической станции по размерам, а затем "внезапно" оказались в Крыму. Немецкий техногигант обвинил своих российских партнеров в обмане, и санкционный список ЕС пополнился тремя российскими компаниями и тремя должностными лицами.

А вот сам Siemens вышел сухим из воды: как следует из ответа МИД на запрос автора, немецкая прокуратура решила не открывать производство, несмотря на убедительные доказательства, что техногигант не выполнил элементарной проверки конечного пункта назначения своего товара, поскольку "контракт по поставке оборудования содержал положения предупреждающего характера о непоставке турбин в оккупированный Крым".

Поступают сигналы, что Еврокомиссия наращивает геополитические амбиции, включая право налагать санкции и быть игроком на международной арене. По словам профессора Рингаерта, такой шаг Комиссии совпал с принятием ЕС Глобального санкционного режима по правам человека, в связи с чем встал вопрос разного режима соблюдения европейских санкций различными странами Евросоюза.

Поэтому в январе 2021 года Европейская комиссия выдала коммуникацию, в которой описала стратегию улучшения открытости и устойчивости экономической системы ЕС. Эта коммуникация сообщает о важных изменениях, которые в будущем можно ожидать от режима санкций.

Так что же это за стратегия и что она будет означать для Украины? Подробнее об обходе "крымских" санкций европейскими техногигантами с интересными примерами читайте в статье Али Шандры В обход санкций: как компании из ЕС работают в Крыму и возможно ли это остановить.