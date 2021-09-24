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Сліди шпигунської програми Pegasus виявили на телефонах п’яти французьких міністрів

П'ятниця, 24 вересня 2021, 15:32

Сліди шпигунського програмного забезпечення Pegasus були знайдені на мобільних телефонах щонайменше п’яти міністрів уряду Франції.

Про це повідомив розслідувальний вебсайт Mediapart, передає "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

Немає чітких доказів того, що телефони п’яти членів уряду були успішно зламані, але твердження Mediapart свідчать про те, що на ці пристрої було націлено потужне шпигунське програмне забезпечення, відоме як Pegasus, яке виробляє NSO Group.

Програмне забезпечення Pegasus ізраїльської NSO Group вважається однією з найкращих шпигунських програм для смартфонів. Стеження може вестися у реальному часі та обходити шифрування месенджерів.

Програма копіює відправлені й отримані на телефон повідомлення, збирає фотографії та записує дзвінки.

Крім того, Pegasus отримує доступ до мікрофона і відеокамери, що дозволяє підслуховувати та підглядати за власниками пристроїв. За допомогою програми можна також відстежувати місцеперебування телефонів.

Компанія NSO Group заявляє, що продає програму виключно урядовим відомствам та для боротьби з тероризмом і злочинністю.

Телефони прослуховувалися у міністра освіти Жан-Мішеля Бланкера, міністра розвитку територій Жаклін Гур, міністра сільського господарства Жульєна Денорманді (до 2020 року обіймав посаду міністра міст і житлового господарства), міністра-делегата житлового будівництва Еммануеля Варгона (до 2020 року - держсекретар при міністрі з екологічних перетворень) і міністра заморських територій Себастьяна Лекорню.

Телефон одного з дипломатичних радників Макрона в Єлисейському палаці також зазнав нападу.

Судово-медичний аналіз їхніх пристроїв наприкінці липня виявив наявність "підозрілих слідів" шпигунського програмного забезпечення, згідно з доповіддю державних спецслужб Франції та паралельним кримінальним розслідуванням прокуратури Парижа.

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Франція кібербезпека
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