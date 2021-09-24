Следы шпионской программы Pegasus обнаружили на телефонах пяти французских министров

Следы шпионского программного обеспечения Pegasus были найдены на мобильных телефонах минимум пяти министров правительства Франции.

Об этом сообщил расследовательский веб-сайт Mediapart, передает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

Нет четких доказательств того, что телефоны членов правительства были успешно взломаны, но утверждение Mediapart свидетельствуют о том, что на эти устройства было нацелено мощное шпионское программное обеспечение, известное как Pegasus, которое производит NSO Group.

Программное обеспечение Pegasus израильской NSO Group считается одной из лучших шпионских программ для смартфонов. Слежение может вестись в реальном времени и обходить шифрования мессенджеров.

Программа копирует отправленные и полученные на телефон сообщения, собирает фотографии и записывает звонки.

Кроме того, Pegasus получает доступ к микрофону и видеокамере, позволяет подслушивать и подглядывать за владельцами устройств. С помощью программы можно отслеживать местонахождение телефонов.

Компания NSO Group заявляет, что продает программу исключительно правительственным ведомствам и для борьбы с терроризмом и преступностью.

Телефоны прослушивались у министра образования Жана-Мишеля Бланкера, министра развития территорий Жаклин Гур, министра сельского хозяйства Жюльена Денорманди (до 2020 года занимал должность министра городов и жилищного хозяйства), министра-делегата жилищного строительства Эммануэля Варгона (до 2020 года - госсекретарь при министре по экологических преобразований) и министра заморских территорий Себастьяна Лекорна.

Телефон одного из дипломатических советников Макрона в Елисейском дворце также подвергся нападению.

Судебно-медицинский анализ их устройств в конце июля выявил наличие "подозрительных следов" шпионского программного обеспечения, согласно докладу государственных спецслужб Франции и параллельным уголовным расследованиям прокуратуры Парижа.

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