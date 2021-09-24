Наступний блок слухань у суді по MH17 почнеться 1 листопада

У судовому комплексі "Схіпхол" закінчився 9 блок слухань у справі катастрофи рейсу МН17 у 2014 році.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Укрінформ".

Слово у суді в п’ятницю мали 11 родичів загиблих.

Сьогодні після виступу родичів загиблих слово у суді мала сторона обвинувачення, адвокати родичів загиблих та представники одного з чотирьох обвинувачених Олега Пулатова, який виявив бажання долучитися до процесу.

"У березні 2020 року стартував процес. Було названо імена усіх загиблих. Сьогодні родичі загиблих мають змогу виступити. Вони говорять про свій біль, як їх ранить дезінформація та не визнання своєї причетності та відповідальності винними. Нас вразив кожен виступ, що ще більше спонукає нас до пошуку правди", - сказав нідерландський прокурор.

Представники родичів загиблих наголосили, що виступ родичів у суді – це унікальний випадок в історії Нідерландів. Своєю чергою захист одного з чотирьох обвинувачених Олега Пулатова сказав, що виступи родичів загиблих їх також дуже вразили.

Головуючий суддя подякував родичам загиблих за їхню відвертість та те, що вони наважилися поділитися особистим.

Наступний блок слухань має розпочатися 1 листопада 2021 року о 10:00, за місцевим часом.

Родичі загиблих рейсу МН17 продовжать виступати у суді.

Загалом слово у суді матимуть 93 родичі загиблих рейсу МН17.

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