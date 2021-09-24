Следующий блок слушаний в суде по MH17 начнется 1 ноября

В судебном комплексе "Схипхол" закончился 9 блок слушаний по делу катастрофы рейса МН17 в 2014 году.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Укринформ".

Слово в суде в пятницу имели 11 родственников погибших.

Сегодня после выступления родственников погибших слово в суде имела сторона обвинения, адвокаты родственников погибших и представители одного из четырех обвиняемых Олега Пулатова, который изъявил желание присоединиться к процессу.

"В марте 2020 стартовал процесс. Были названы имена всех погибших. Сегодня родственники погибших могут выступить. Они говорят о своей боли, как их ранит дезинформация и не признание своей причастности и ответственности виновными. Нас поразило каждое выступление, что еще больше побуждает нас к поиску правды ", - сказал нидерландский прокурор.

Представители родственников погибших отметили, что выступление родственников в суде - это уникальный случай в истории Нидерландов. В свою очередь защита одного из четырех обвиняемых Олега Пулатова сказала, что выступления родственников погибших их также очень впечатлили.

Председательствующий судья поблагодарил родственников погибших за их откровенность и то, что они решились поделиться личным.

Следующий блок слушаний должен начаться 1 ноября 2021 в 10:00, по местному времени.

Родственники погибших рейса МН17 продолжат выступать в суде.

В целомслово в суде будут 93 родственники погибших рейса МН17.