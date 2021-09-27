Франція у жовтні припинить видавати безкоштовні тести на COVID-19

Прем'єр-міністр Франції Жан Кастекс заявив, що з середини жовтня тести на Covid більше не будуть безкоштовними для всіх жителів.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на The Local.

З 15 жовтня безкоштовними будуть лише тести, які роблять за медичними показаннями - люди з симптомами або контактними випадками.

Невакцинованим людям знадобиться рецепт, щоб отримати безкоштовний тест, вакцинованим не знадобиться рецепт.

"Тести будуть продовжувати відшкодовуватися за медичними показаннями або без рецепта для вже вакцинованих, або за рецептом для інших. Конкретно, якщо у вас гарячка або симптоми, відповідні Covid-19, ваш тест все одно буде безкоштовним", - сказав Кастекс.

Тести залишатимуться безкоштовними за будь-яких обставин для осіб віком до 18 років, а масове тестування у школах триватиме.

Основна мета нової політики - відштовхнути невакцинованих людей від використання регулярних тестів для доступу до паспорта здоров’я, оскільки тепер їм доведеться заплатити або зробити щеплення.

Тестування у Франції було безкоштовним за будь-яких обставин для жителів Франції з початку пандемії, і до початку впровадження вакцинації людям пропонувалося пройти тест, якщо вони мають намір подорожувати чи відвідувати вразливих чи літніх людей.

Загалом Франція витратила 2,2 мільярда євро на тестування у 2020 році і планує витратити 4,9 мільярда євро у 2021 році.

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