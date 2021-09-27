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Франция в октябре прекратит выдавать бесплатные тесты на COVID-19

Понедельник, 27 сентября 2021, 11:54

Премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил, что с середины октября тесты на COVID больше не будут бесплатными для всех жителей.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

С 15 октября бесплатными будут только тесты, которые делают по медицинским показаниям - люди с симптомами или контактными случаями.

Невакцинированным людям понадобится рецепт, чтобы получить бесплатный тест, вакцинированным не понадобится рецепт.

"Тесты будут продолжать возмещаться по медицинским показаниям или без рецепта для уже вакцинированных, или по рецепту для других. Tсли у вас лихорадка или симптомы, соответствующие COVID -19, ваш тест все равно будет бесплатным", - сказал Кастекс.

Тесты будут оставаться бесплатными при любых обстоятельствах для лиц моложе 18 лет, а массовое тестирование в школах будет продолжаться.

Основная цель новой политики - оттолкнуть невакцинированных людей от использования регулярных тестов для доступа к паспорту здоровья, поскольку теперь им придется заплатить или сделать прививку.

Тестирование во Франции было бесплатным при любых обстоятельствах для жителей Франции с начала пандемии, и до начала внедрения вакцинации людям предлагалось пройти тест, если они намерены путешествовать посещать уязвимых или пожилых людей.

В целом Франция потратила 2,2 миллиарда евро на тестирование в 2020 году и планирует потратить 4,9 миллиарда евро в 2021 году.

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