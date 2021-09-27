У половині Франції зимові шини стануть обов’язковими, за відсутність - штраф

З початку листопада водії приблизно в половині Франції зіткнуться з штрафами, якщо їхні автомобілі не будуть оснащені зимовими шинами або ланцюгами відповідно до нового закону про безпеку дорожнього руху.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Новий закон поширюватиметься на 48 з 96 департаментів материкової Франції та спрямований на гористі райони країни, де розташовані Альпи, Піренеї, Вогези, гори Юра і Центральний масив.

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Закон також поширюється на гірські райони заморських територій - Мартиніки, Гваделупи та острова Реюньйон.

У департаментах, які підпадають під дію нового закону, місцеві комітети склали списки доріг і комун, на яких він буде застосовуватися.

Закон стосується також транзитних поїздок. Наприклад, якщо людина мандрує з Кале в Марсель, її автомобіль повинен мати зимові шини для частини подорожі через Центральний масив.

Закон діятиме з 1 листопада по 31 березня і поширюватиметься на всі приватні автомобілі і фургони, комерційні автомобілі і трейлери, а також на автобуси і вантажні автомобілі. Транспортні засоби повинні мати зимові або всесезонні шини на всіх чотирьох колесах або пристрої проти ковзання, такі як ланцюги, щонайменше, на двох провідних колесах.

Недотримання вимоги призведе до штрафу в розмірі 135 євро.