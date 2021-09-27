В половине Франции зимние шины станут обязательными, за отсутствие - штраф

С начала ноября водители примерно в половине Франции столкнутся со штрафами, если их автомобили не будут оснащены зимними шинами или цепями согласно новому закону о безопасности дорожного движения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Новый закон будет распространяться на 48 из 96 департаментов материковой Франции и направлен на гористые районы страны, где размещаются Альпы, Пиренеи, Вогезы, горы Юра и Центральный массив.

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Закон также распространяется на горные районы заморских территорий - Мартиники, Гваделупы и острова Реюньон.

В департаментах, которые подпадают под действие нового закона, местные комитеты составили списки дорог и коммун, на которых он будет применяться.

Закон касается также транзитных поездок. Например, если человек путешествует из Кале в Марсель, его автомобиль должен иметь зимние шины для части путешествия через Центральный массив.

Закон будет действовать с 1 ноября по 31 марта и будет распространяться на все частные автомобили и фургоны, коммерческие автомобили и трейлеры, а также на автобусы и грузовые автомобили. Транспортные средства должны иметь зимние или всесезонные шины на всех четырех колесах или устройства против скольжения, такие как цепи, по меньшей мере, на двух ведущих колесах.

Несоблюдение требования приведет к штрафу в размере 135 евро.