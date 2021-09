ПАРЄ проведе термінові дебати щодо міграційної кризи на кордоні з Білоруссю

Парламентська асамблея Ради Європи під час осінньої сесії проведе термінові дебати щодо міграційної кризи на кордонах з Білоруссю.

Як повідомляє "Європейська правда", таке рішення було прийняте під час затвердження порядку денного сесії.

"Асамблея вирішила провести у четвер термінові дебати щодо ситуації в Афганістані, щодо посилення міграційного тиску на кордонах з Білоруссю та щодо нового проєкту протоколу до Конвенції Ради Європи про кіберзлочинність", - йдеться у повідомленні ПАРЄ у Twitter.

Adopting its final agenda just now, the Assembly has decided to hold urgent debates on Thursday on the situation in #Afghanistan, on the increased migration pressure on the borders with #Belarus, and on a new draft protocol to the Council of Europe’s Cybercrime Convention.