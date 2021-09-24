Єврокомісія закликала Польщу допустити Frontex на кордон з Білоруссю на тлі смертей мігрантів

Європейська комісія закликала Варшаву дозволити співробітникам Frontex працювати на польсько-білоруському кордоні, де вже загинули чотири мігранти при спробі перетнути кордон ЄС.

Про це у п’ятницю заявив на пресконференції представник Європейської комісії, пише "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Ми визнаємо, що польська влада має справу з важкою ситуацією. Ситуація була створена в результаті спроби використати людей в політичних цілях", - зазначив речник.

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"Для Польщі вкрай важливо ефективно виконувати обов'язки з управління кордонами. Однак це не повинно відбуватися за рахунок людських життів. Ми наполегливо закликаємо владу держав-членів забезпечити, щоб людям на кордоні надавалася необхідна опіка і допомога", - додав речник Єврокомісії.

Він сказав, що дозволити доступ до кордону прикордонним силам ЄС Frontex було б "дуже хорошою ідеєю".

Польща наразі заявляє, що управляє ситуацією, і не запросила допомагати Frontex.

Варшава ввела надзвичайний стан на своєму кордоні з Білоруссю. Це означає, що журналістам і правозахисникам заборонено спостерігати за тим, що там відбувається.

У ніч на 24 вересня польські прикордонники повідомили про смерть одного з мігрантів у групі, яку вони затримали поруч з білоруським кордоном.