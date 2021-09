ПАСЕ проведет срочные дебаты по миграционному кризису на границе с Беларусью

Парламентская ассамблея Совета Европы во время осенней сессии проведет срочные дебаты по миграционному кризису на границах с Беларусью.

Как сообщает "Европейская правда", такое решение было принято при утверждении повестки дня сессии.

"Ассамблея решила провести в четверг срочные дебаты по ситуации в Афганистане, по усилению миграционного давления на границах с Беларусью и по новому проекту протокола к Конвенции Совета Европы о киберпреступности", - говорится в сообщении ПАСЕ в Twitter.

Adopting its final agenda just now, the Assembly has decided to hold urgent debates on Thursday on the situation in #Afghanistan, on the increased migration pressure on the borders with #Belarus, and on a new draft protocol to the Council of Europe’s Cybercrime Convention.