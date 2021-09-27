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У Лондоні поліція затримала 53 екоактивістів, які блокували дорогу біля аеропорту Хітроу

Понеділок, 27 вересня 2021, 15:17

Британська поліція затримала 53 людини після того як протестувальники проти змін клімату заблокували ділянку траси М25 біля аеропорту Хітроу, що викликало хаос серед автомобілістів у понеділок вранці.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

Офіцери кажуть, що "дорога була розчищена і рух знову вільний" після того, як активісти заблокували головну автомагістраль біля кільцевої розв'язки, що веде до аеропорту Хітроу в Лондоні.

"Ми провели 53 арешти в процесі роботи над мінімізацією незручностей для автомобілістів" - заявили у поліції.

"Там, де це було можливо, ми відкривали смуги, щоб забезпечити продовження руху. Затриманих тримають під вартою" – додали правоохоронці.

Раніше Верховний суд Британії заборонив проведення подібних акцій. Однак учасники кампанії Insulate Britain минулого тижня заявили, що вони "більше бояться зміни клімату, аніж порушення заборони", тому будуть і далі блокувати дороги.

Це вже вшосте учасники кампанії вдалися до блокування доріг, намагаючись привернути увагу уряду до проблем зміни клімату.

Поліція провела вже близько 300 затримань.

В кінці минулого тижня активісти заблокували кілька трас біля одного з найбільших портів Дувр на південному сході Англії.

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Велика Британія
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