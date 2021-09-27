У Лондоні поліція затримала 53 екоактивістів, які блокували дорогу біля аеропорту Хітроу

Британська поліція затримала 53 людини після того як протестувальники проти змін клімату заблокували ділянку траси М25 біля аеропорту Хітроу, що викликало хаос серед автомобілістів у понеділок вранці.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

Офіцери кажуть, що "дорога була розчищена і рух знову вільний" після того, як активісти заблокували головну автомагістраль біля кільцевої розв'язки, що веде до аеропорту Хітроу в Лондоні.

"Ми провели 53 арешти в процесі роботи над мінімізацією незручностей для автомобілістів" - заявили у поліції.

"Там, де це було можливо, ми відкривали смуги, щоб забезпечити продовження руху. Затриманих тримають під вартою" – додали правоохоронці.

Раніше Верховний суд Британії заборонив проведення подібних акцій. Однак учасники кампанії Insulate Britain минулого тижня заявили, що вони "більше бояться зміни клімату, аніж порушення заборони", тому будуть і далі блокувати дороги.

Це вже вшосте учасники кампанії вдалися до блокування доріг, намагаючись привернути увагу уряду до проблем зміни клімату.

Поліція провела вже близько 300 затримань.

В кінці минулого тижня активісти заблокували кілька трас біля одного з найбільших портів Дувр на південному сході Англії.