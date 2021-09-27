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Укр / Рус

В Лондоне полиция задержала 53 экоактивиста, которые блокировали дорогу возле аэропорта Хитроу

Понедельник, 27 сентября 2021, 15:17

Британская полиция задержала 53 человека после того, как протестующие против изменений климата заблокировали участок трассы М25 возле аэропорта Хитроу, что вызвало хаос среди автомобилистов в понедельник утром.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

Офицеры говорят, что "дорога была расчищена и движение снова свободно" после того, как активисты заблокировали главную автомагистраль у кольцевой развязки, ведущей в аэропорт Хитроу в Лондоне.

"Мы провели 53 ареста в процессе работы над минимизацией неудобств для автомобилистов", - заявили в полиции.

"Там, где это было возможно, мы открывали полосы, чтобы обеспечить продолжение движения. Задержанных держат под стражей", - добавили правоохранители.

Ранее Верховный суд Великобритании запретил проведение подобных акций. Однако участники кампании Insulate Britain прошлой неделе заявили, что они "больше боятся изменения климата, чем нарушение запрета", поэтому будут и дальше блокировать дороги.

Это уже шестой участники кампании прибегли к блокированию дорог, пытаясь привлечь внимание правительства к проблемам изменения климата.

Полиция провела уже около 300 задержаний.

В конце прошлой недели активисты заблокировали несколько трасс возле одного из крупнейших портов Дувр на юго-востоке Англии.

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Великобритания
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