В Лондоне полиция задержала 53 экоактивиста, которые блокировали дорогу возле аэропорта Хитроу

Британская полиция задержала 53 человека после того, как протестующие против изменений климата заблокировали участок трассы М25 возле аэропорта Хитроу, что вызвало хаос среди автомобилистов в понедельник утром.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

Офицеры говорят, что "дорога была расчищена и движение снова свободно" после того, как активисты заблокировали главную автомагистраль у кольцевой развязки, ведущей в аэропорт Хитроу в Лондоне.

"Мы провели 53 ареста в процессе работы над минимизацией неудобств для автомобилистов", - заявили в полиции.

"Там, где это было возможно, мы открывали полосы, чтобы обеспечить продолжение движения. Задержанных держат под стражей", - добавили правоохранители.

Ранее Верховный суд Великобритании запретил проведение подобных акций. Однако участники кампании Insulate Britain прошлой неделе заявили, что они "больше боятся изменения климата, чем нарушение запрета", поэтому будут и дальше блокировать дороги.

Это уже шестой участники кампании прибегли к блокированию дорог, пытаясь привлечь внимание правительства к проблемам изменения климата.

Полиция провела уже около 300 задержаний.

В конце прошлой недели активисты заблокировали несколько трасс возле одного из крупнейших портов Дувр на юго-востоке Англии.