Вибори в Австрії: до регіонального парламенту пройшла партія противників вакцинації

Партія, яка виступає проти вакцинації від коронавірусу, пройшла в парламент австрійського регіону Верхня Австрія за підсумками недільних виборів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Kurier.

Австрійська партія MFG - Menschen-Freiheit-Grundrechte, або "Свобода людей - основні права", створена в лютому для протидії коронавірусним обмеженням, набрала 7% голосів на регіональних виборах.

Кандидати MFG були значною мірою невідомі в політичних колах. Основним кандидатом був податковий консультант Йоахім Айгнер. Номер два - Дагмар Хойслер, яка стверджує, що вона позаштатний біомедичний аналітик і координатор клінічних досліджень.

MFG була дуже активна в соціальних мережах. На своїх каналах партія в першу чергу виділяється скептицизмом щодо вакцинації і критикою коронавірусних заходів.

У партії є ціла низка ряд вимог: вони варіюються від посилення прав опозиції до скасування державної таємниці та введення вотумів недовіри з боку населення уряду і президенту. Також партія виступає за суворе відділення церкви від держави і хоче бачити біля керма експертів, а не професійних політиків.

Верхня Австрія має найнижчий показник вакцинації по країні - в регіоні повний курс вакцинації пройшли близько 55% жителів, тоді як середній показник в країні перевищує 60%.

Нагадаємо, на місцевих виборах в австрійському Ґраці, центрі землі Штирія, найбільше голосів віддали за KPÖ - Комуністичну партію Австрії.