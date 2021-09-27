Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выборы в Австрии: в региональный парламент прошла партия противников вакцинации

Понедельник, 27 сентября 2021, 15:23

Партия, выступающая против вакцинации от коронавируса, прошла в парламент австрийского региона Верхняя Австрия по итогам воскресных выборов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Kurier.

Австрийская партия MFG - Menschen-Freiheit-Grundrechte, или "Свобода людей - основные права", созданная в феврале для противодействия коронавирусным ограничениям, набрала 7% голосов на региональных выборах.

Кандидаты MFG были в значительной степени неизвестны в политических кругах. Основным кандидатом был налоговый консультант Йоахим Айгнер. Номер два - Дагмар Хойслер, которая утверждает, что она внештатный биомедицинский аналитик и координатор клинических исследований.

MFG была очень активна в социальных сетях. На своих каналах партия в первую очередь выделяется скептицизмом в отношении вакцинации и критикой коронавирусных мер.

У партии есть целый ряд требований: от усиления прав оппозиции до отмены государственной тайны и введения вотумов недоверия со стороны населения правительству и президенту. Также партия выступает за строгое отделение церкви от государства и хочет видеть у руля экспертов, а не профессиональных политиков.

Верхняя Австрия имеет самый низкий показатель вакцинации по стране - в регионе полный курс вакцинации прошли около 55% жителей, тогда как средний показатель в стране превышает 60%.

Напомним, на местных выборах в австрийском Граце, центре земли Штирия, больше всего голосов отдали за KPÖ - Коммунистическую партию Австрии.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Австрія Вакцины
powered by lun.ua

Статьи

Незаконченный конфликт: что происходит с Карабахом через год после войны

Ровно год назад на Южном Кавказе началась новая война. Несмотря на поражение Армении, война не поставила все точки над "і" в вопросе о будущем Нагорного Карабаха (укр.)
27 сентября 2021 — Юрий Панченко, Европейская правда

Немецкие неожиданности: чем завершились главные выборы года

В Германии еще считают голоса, но коалициада уже началась. Кто стал победителем гонки и кто получит "золотую акцию" в формировании коалиции? (укр.).
27 сентября 2021 — Иванна Костина, Европейская правда

Между критикой Путина и попытками взаимопонимания: какой будет Германия после Меркель

"Любой новый немецкий лидер захочет урегулировать свои отношения с РФ. Однако население Германии стало более критично относиться к Путину".
24 сентября 2021 — Юрий Панченко, Европейская правда