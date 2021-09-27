Выборы в Австрии: в региональный парламент прошла партия противников вакцинации

Партия, выступающая против вакцинации от коронавируса, прошла в парламент австрийского региона Верхняя Австрия по итогам воскресных выборов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Kurier.

Австрийская партия MFG - Menschen-Freiheit-Grundrechte, или "Свобода людей - основные права", созданная в феврале для противодействия коронавирусным ограничениям, набрала 7% голосов на региональных выборах.

Кандидаты MFG были в значительной степени неизвестны в политических кругах. Основным кандидатом был налоговый консультант Йоахим Айгнер. Номер два - Дагмар Хойслер, которая утверждает, что она внештатный биомедицинский аналитик и координатор клинических исследований.

MFG была очень активна в социальных сетях. На своих каналах партия в первую очередь выделяется скептицизмом в отношении вакцинации и критикой коронавирусных мер.

У партии есть целый ряд требований: от усиления прав оппозиции до отмены государственной тайны и введения вотумов недоверия со стороны населения правительству и президенту. Также партия выступает за строгое отделение церкви от государства и хочет видеть у руля экспертов, а не профессиональных политиков.

Верхняя Австрия имеет самый низкий показатель вакцинации по стране - в регионе полный курс вакцинации прошли около 55% жителей, тогда как средний показатель в стране превышает 60%.

Напомним, на местных выборах в австрийском Граце, центре земли Штирия, больше всего голосов отдали за KPÖ - Коммунистическую партию Австрии.