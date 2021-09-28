Іспанія оголосила зоною катастрофи острів, де вже понад тиждень вивергається вулкан
Уряд Іспанії класифікував острів Ла-Пальма, який постраждав від виверження вулкана, як зону катастрофи, що потягне за собою екстрені субсидії та інші заходи підтримки.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.
Уряд оголосив перший пакет у 10,5 мільйонів євро, який включає близько 5 мільйонів євро на придбання будинків, а решта - на придбання меблів та предметів домашнього вжитку, заявила речниця уряду Ізабель Родрігес.
Лава повільно стікає із західного флангу вулкана до моря з 19 вересня. Вона зруйнувала майже 600 будинків, а також церкви та бананові плантації на острові Ла-Пальма, який межує з Тенерифе на архіпелазі Канарські острови біля Північної Африки.
Сотні людей у прибережних селах лишаються в очікуванні підходу лави до моря і виділення токсичного газу.
Як повідомлялося, у понеділок вулкан Кумбре-В’єха на іспанському острові Ла-Пальма знову почав вивергатися після кількагодинної паузи.