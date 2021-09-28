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Испания объявила зоной катастрофы остров, где уже больше недели извергается вулкан

Вторник, 28 сентября 2021, 16:39

Правительство Испании классифицировало остров Пальма, пострадавший от извержения вулкана, как зону катастрофы, что повлечет за собой экстренные субсидии и другие меры поддержки.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Правительство объявило первый пакет в 10,5 млн евро, который включает около 5 млн евро на приобретение домов, а остальные - на покупку мебели и предметов домашнего обихода, заявила пресс-секретарь правительства Изабель Родригес.

Лава медленно стекает с западного фланга вулкана к морю с 19 сентября. Она разрушила почти 600 домов, а также церкви и банановые плантации на острове Ла-Пальма, который граничит с Тенерифе на архипелаге Канарские острова недалеко от Северо-Западной Африки.

Сотни людей в прибрежных деревнях остаются в ожидании подхода лавы к морю и выделения токсичного газа.

Как сообщалось, в понедельник вулкан Кумбре-Вьеха на испанском острове Ла-Пальма снова начал извергаться после нескольких часов паузы.

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Испания стихийные бедствия
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