Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Виверження вулкана на Канарських островах поновилося після короткої паузи

Понеділок, 27 вересня 2021, 14:12

Вулкан Кумбре-В’єха на іспанському острові Ла-Пальма знову почав вивергатися після кількагодинної паузи.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Pais.

Після постійних вибухів і виверження вночі, вулкан припинив викидати лаву і попіл близько 8:30 ранку, але вже о 10:30 за місцевим часом виверження відновилося. 

У Національному географічному інституті прокоментували, що паузи для вивержень такого типу не є чимось незвичайним, хоча досить рідко це стається настільки різко. 

Також повідомляється, що на південь від вулкана зафіксували дрібні підземні поштовхи, ймовірно через рух магми.

За дев’ять днів виверження, що триває з 19 вересня, лава з Кумбре-В’єха вкрила понад 200 гектарів території і знищила понад 500 будинків. Серед людей постраждалих немає.

У неділю через збільшення інтенсивності виверження жителям кількох районів сказали уникати виходу надвір і не відкривати вікна через ризик виділення токсичних газів. 

Аеропорт Ла-Пальми на вихідних призупиняв роботу через посилення виверження вулкана.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Іспанія
powered by lun.ua

Статті

Незакінчений конфлікт: що відбувається з Карабахом за рік після війни

Рівно рік тому на Південному Кавказі почалася нова війна. Попри поразку Вірменії, війна не поставила всі крапки над "і" щодо майбутнього Нагірного Карабаху.
27 вересня 2021 — Юрій Панченко, Європейська правда

Німецькі несподіванки: чим завершилися головні вибори року

У Німеччині ще рахують голоси, але коаліціада вже почалася. Хто став переможцем гонки і хто отримає "золоту акцію" у формуванні коаліції?
27 вересня 2021 — Іванна Костіна, Європейська правда

Між критикою Путіна та спробами порозумітися: якою буде Німеччина після Меркель

"Будь-який новий німецький лідер захоче врегулювати свої відносини з РФ. Однак населення Німеччини почало критичніше ставитися до Путіна".
24 вересня 2021 — Юрій Панченко, Європейська правда