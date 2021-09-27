Виверження вулкана на Канарських островах поновилося після короткої паузи

Вулкан Кумбре-В’єха на іспанському острові Ла-Пальма знову почав вивергатися після кількагодинної паузи.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Pais.

Після постійних вибухів і виверження вночі, вулкан припинив викидати лаву і попіл близько 8:30 ранку, але вже о 10:30 за місцевим часом виверження відновилося.

У Національному географічному інституті прокоментували, що паузи для вивержень такого типу не є чимось незвичайним, хоча досить рідко це стається настільки різко.

Також повідомляється, що на південь від вулкана зафіксували дрібні підземні поштовхи, ймовірно через рух магми.

За дев’ять днів виверження, що триває з 19 вересня, лава з Кумбре-В’єха вкрила понад 200 гектарів території і знищила понад 500 будинків. Серед людей постраждалих немає.

У неділю через збільшення інтенсивності виверження жителям кількох районів сказали уникати виходу надвір і не відкривати вікна через ризик виділення токсичних газів.

Аеропорт Ла-Пальми на вихідних призупиняв роботу через посилення виверження вулкана.