Україна висловила Єврокомісії свою позицію щодо газового контракту Росії та Угорщини

Міністр енергетики Герман Галущенко передав європейському комісару з питань енергетики Кадрі Сімсон позицію офіційного Києва щодо недавно підписаного контракту на поставки російського газу в Угорщину в обхід України.

Про це повідомив у вівторок в Брюсселі агентству "Інтерфакс-Україна" представник Європейської комісії, пише "Європейська правда".

Коментуючи зустріч чиновників у вівторок, представник комісії сказав, що міністр Галущенко порушив питання про недавно підписаний контракт між MVM і "Газпромом" на поставку газу в Угорщину і представив позицію України.

"Комісар Сімсон вислухала думку міністра і пояснила йому роль Комісії в оцінці такого контракту відповідно до законодавства ЄС про безпеку поставок. Комісар Сімсон також підтвердила добре відому позицію Комісії про те, що в ЄС вважають Україну надійною транзитною країною", - зазначив представник ЄК.

Крім того, за його словами, в ході зустрічі єврокомісар підкреслила важливість поточних реформ, що проводяться в Україні "як на оптовому ринку електричної енергії, так і газу, підтримку Комісією синхронізації з електромережею ЄС і готовність сприяти цьому процесу шляхом прийняття дорожньої карти з конкретними кроками і контрольними показниками".

27 вересня Угорщина підписала новий довгостроковий контракт з російським концерном "Газпром" на постачання газу в обхід України.

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Через плани підписання угоди МЗС України перенесло засідання міжурядової українсько-угорської комісії з питань економічного співробітництва, яке мало відбутись в Будапешті. Українська сторона також звернеться до Єврокомісії щодо надання оцінки відповідності нової угорсько-російської газової угоди європейському законодавству в галузі енергетики.

Угорщина звинуватила Україну в порушенні її суверенітету через реакцію на угоду з "Газпромом".

У Кремлі заявили, що Україна "не має права" втручатися в ситуацію.