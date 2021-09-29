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Украина выразила Еврокомиссии свою позицию по газовому контракту России и Венгрии

Среда, 29 сентября 2021, 07:45

Министр энергетики Герман Галущенко передал европейскому комиссару по вопросам энергетики Кадри Симсон позицию официального Киева по недавно подписанному контракту на поставки российского газа в Венгрию в обход Украины.

Об этом сообщил во вторник в Брюсселе агентству "Интерфакс-Украина" представитель Европейской комиссии, пишет "Европейская правда".

Комментируя встречу чиновников во вторник, представитель комиссии сказал, что министр Галущенко поднял вопрос о недавно подписанном контракте между MVM и "Газпромом" на поставку газа в Венгрию и представил позицию Украины.

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"Комиссар Симсон выслушала мнение министра и объяснила ему роль Комиссии в оценке такого контракта в соответствии с законодательством ЕС о безопасности поставок. Комиссар Симсон также подтвердила хорошо известную позицию Комиссии о том, что в ЕС считают Украину надежной транзитной страной", - отметил представитель ЕК.

Кроме того, по его словам, в ходе встречи еврокомиссар подчеркнула важность текущих реформ, проводимых в Украине "как на оптовом рынке электрической энергии, так и газа, поддержку Комиссией синхронизации с электросетью ЕС и готовность способствовать этому процессу путем принятия дорожной карты с конкретными шагами и контрольными показателями".

27 сентября Венгрия подписала новый долгосрочный контракт с российским концерном "Газпром" на поставку газа в обход Украины.

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Из-за планов подписания соглашения МИД Украины перенесло заседание межправительственной украинско-венгерской комиссии по вопросам экономического сотрудничества, которое должно было состояться в Будапеште. Украинская сторона также обратится в Еврокомиссию о предоставлении оценки соответствия нового венгерско-российского газового соглашения европейскому законодательству в области энергетики.

Венгрия обвинила Украину в нарушении ее суверенитета из-за реакции на сделку с "Газпромом".

В Кремле заявили, что Украина "не имеет права" вмешиваться в ситуацию.

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Энергетика Россия Венгрия Еврокомиссия
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