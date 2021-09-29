Словенія призупинила щеплення вакциною Johnson & Johnson після смерті 20-річної дівчини

Словенія у середу призупинила щеплення проти коронавірусу вакциною від Johnson & Johnson на час розслідування смерті 20-річної дівчини.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Призупинення діятиме, доки експерти не перевірять, чи є зв’язок між смертю дівчини від інсульту та вакциною, яку вона отримала двома тижнями раніше, заявив міністр охорони здоров’я Словенії Янез Поклукар.

Останніми тижнями популярність однодозових вакцин у Словенії зросла після того, як влада широко запровадила серптифікати на COVID, зокрема для роботи у всіх державних фірмах. Уряд схвалив закупівлю додаткових 100 000 доз вакцини Johnson & Johnson в Угорщині у відповідь на зростання попиту.

Смерть дівчини цього тижня стала другим серйозним випадком несприятливих наслідків щеплень Johnson & Johnson, які отримали близько 120 000 людей у Словенії.

Однак "переваги продовжують перевищувати ризики", сказав Поклукар.

Тим не менш, це оголошення, ймовірно, сприятиме протестам проти вакцинації та заходів проти коронавірусу, запланованим у середу у столиці Любляні.

Попередні подібні протести збирали тисячі людей. Напередодні мітингу в середу поліція поставила металеві огорожі та закликала учасників зберігати спокій.

Як і більшість країн Центральної та Східної Європи, за останні тижні в Словенії спостерігається зростання випадків інфікування. Країна з 2 мільйонами людей повністю вакцинувала майже 48% населення, що нижче, ніж у багатьох інших країнах ЄС.

Словенія рекомендувала вакцини Johnson & Johnson усім людям старше 18 років, на відміну від деяких країн, які обмежили її застосування літніми людьми.