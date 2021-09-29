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Словения приостановила прививки вакциной Johnson & Johnson после смерти 20-летней девушки

Среда, 29 сентября 2021, 15:58

Словения в среду приостановила прививки против коронавируса вакциной от Johnson & Johnson на время расследования смерти 20-летней девушки.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Приостановка будет действовать, пока эксперты не проверят, есть ли связь между смертью девушки от инсульта и вакциной, которую она получила двумя неделями ранее, заявил министр здравоохранения Словении Янез Поклукар.

В последние недели популярность однодозовых вакцин в Словении возросла после того, как власти широко ввели сертификаты на COVID, в частности для работы во всех государственных фирмах. Правительство одобрило закупку дополнительных 100 000 доз вакцины Johnson & Johnson в Венгрии в ответ на рост спроса.

Смерть девушки на этой неделе стала вторым серьезным случаем неблагоприятных последствий прививок Johnson & Johnson, которые получили около 120 000 людей в Словении.

Однако "преимущества продолжают превышать риски", сказал Поклукар.

Тем не менее, это объявление, вероятно, будет способствовать протестам против вакцинации и мер против коронавируса, запланированным в среду в столице Любляне.

Предыдущие подобные протесты собирали тысячи людей. Накануне митинга в среду полиция поставила металлические ограждения и призвала участников сохранять спокойствие.

Как и большинство стран Центральной и Восточной Европы, за последние недели в Словении наблюдается рост случаев инфицирования. Страна с 2 миллионами людей полностью вакцинировала почти 48% населения, что ниже, чем во многих других странах ЕС.

Словения рекомендовала вакцины Johnson & Johnson всем людям старше 18 лет, в отличие от некоторых стран, которые ограничили ее применение пожилыми людьми.

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Словения Вакцины
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