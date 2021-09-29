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ЄС виділить додатково 146 млн євро на утримання мігрантів в Туреччині

Середа, 29 вересня 2021, 17:01

Посли країн Євросоюзу затвердили фінансування в розмірі 149,6 мільйона євро з бюджету ЄС для підтримки найбільш вразливих з приблизно 3,7 мільйона сирійських біженців в Туреччині.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві на сайті Ради ЄС.

"Метою бюджетної поправки є продовження надання підтримки біженцям і приймаючим громадам в Туреччині, яка зараз є країною з найбільшою кількістю біженців у світі. Це дозволило б ЄС продовжити програму надання багатоцільової грошової допомоги біженцям - Мережі екстреного соціального захисту (ESSN)", - йдеться в заяві.

ESSN - найбільша гуманітарна програма в історії ЄС. Вона надає 1,8 мільйонам біженців в Туреччині щомісячні грошові перекази для покриття основних потреб, таких як оренда, транспорт, рахунки, продукти харчування та ліки.

Цей проєкт поправок до бюджету на 2021 рік ще має бути затверджений Європейським парламентом.

Нагадаємо, Греція збудувала огорожу на кордоні з Туреччиною довжиною 40 км, щоб запобігти спробам прохачів притулку потрапити до Європи після захоплення талібами Афганістану.

Події в Афганістані розпалили побоювання в ЄС щодо повторення кризи біженців 2015 року, коли майже мільйон людей, які рятувалися від війни та бідності на Близькому Сході та за його межами, переправилися до Греції з Туреччини, а потім вирушили на північ до заможніших держав.

Приїзд мігрантів до Греції, як сухопутним, так і морським шляхом, загалом сповільнився з 2016 року, коли ЄС уклав угоду з Туреччиною щодо припинення потоків в обмін на фінансову підтримку.

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Туреччина мігранти
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