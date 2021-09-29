ЕС выделит дополнительно 146 млн евро на содержание мигрантов в Турции

Послы стран Евросоюза утвердили финансирование в размере 149,6 миллиона евро из бюджета ЕС для поддержки наиболее уязвимых из примерно 3,7 миллиона сирийских беженцев в Турции.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте Совета ЕС.

"Целью бюджетной поправки является продолжение оказания поддержки беженцам и принимающим общинам в Турции, которая сейчас является страной с наибольшим количеством беженцев в мире. Это позволило бы ЕС продолжить программу предоставления многоцелевой денежной помощи беженцам - Сети экстренного социальной защиты (ESSN)", - говорится в заявлении.

ESSN - крупнейшая гуманитарная программа в истории ЕС. Она дает 1,8 миллионам беженцев в Турции ежемесячные денежные переводы для покрытия основных потребностей, таких как аренда, транспорт, счета, продукты питания и лекарства.

Этот проект поправок в бюджет на 2021 год еще должен быть утвержден Европейским парламентом.

Напомним, Греция построила забор на границе с Турцией длиной 40 км, чтобы предотвратить попытки просителей убежища попасть в Европу после захвата талибами Афганистана.

События в Афганистане разожгли опасения в ЕС относительно повторения кризиса беженцев 2015 года, когда почти миллион людей, спасавшихся от войны и бедности на Ближнем Востоке и за его пределами, переправились в Грецию из Турции, а затем отправились на север до богатых государств.

Приезд мигрантов в Грецию, как сухопутным, так и морским путем, в общем замедлился с 2016 года, когда ЕС заключил соглашение с Турцией о прекращении потоков в обмен на финансовую поддержку.