Висота гори Монблан зменшилася майже на 1 метр

Французькі експерти заявили, що виміряли найвищу гору Західної Європи Монблан і вона виявилася майже на метр нижче її попередньої офіційної висоти.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на The Local.

За словами експертів, після експедиції в середині вересня гора в центрі французьких Альп була висотою 4807,81 метрів, що нижче останньої опублікованої оцінки в 4808,72 метрів у 2017 році.

"Тепер кліматологи, гляціологи та інші вчені повинні переглянути всі зібрані дані та висунути всі теорії для пояснення цього явища", - сказали вони на пресконференції у місті Сен-Жерве-ле-Бен біля підніжжя Монблану.

Офіційна висота Монблану знижується вже понад десять років. Найвищий показник становив 4810,90 метрів у 2007 році. За словами географічних експертів, гора щорічно втрачає в середньому 13 сантиметрів висоти.

Метою регулярних вимірювань є створення моделі крижаного покриву та подання точного банку даних, який стане доступним для всіх експертів.

Показники змінюються з року в рік, оскільки вершина покрита шаром постійного снігу, який змінюється при сильному вітрі та опадах.

"З давніх-давен висота Монблану постійно змінювалася", - сказали експерти, зазначивши, що "скеляста" частина вершини досягає піку в 4792 метри.

Раніше президент Франції Еммануель Макрон обіцяв захистити гору від надмірної кількості туристів і забруднення.