Висота гори Монблан зменшилася майже на 1 метр
Французькі експерти заявили, що виміряли найвищу гору Західної Європи Монблан і вона виявилася майже на метр нижче її попередньої офіційної висоти.
Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на The Local.
За словами експертів, після експедиції в середині вересня гора в центрі французьких Альп була висотою 4807,81 метрів, що нижче останньої опублікованої оцінки в 4808,72 метрів у 2017 році.
"Тепер кліматологи, гляціологи та інші вчені повинні переглянути всі зібрані дані та висунути всі теорії для пояснення цього явища", - сказали вони на пресконференції у місті Сен-Жерве-ле-Бен біля підніжжя Монблану.
Офіційна висота Монблану знижується вже понад десять років. Найвищий показник становив 4810,90 метрів у 2007 році. За словами географічних експертів, гора щорічно втрачає в середньому 13 сантиметрів висоти.
Метою регулярних вимірювань є створення моделі крижаного покриву та подання точного банку даних, який стане доступним для всіх експертів.
Показники змінюються з року в рік, оскільки вершина покрита шаром постійного снігу, який змінюється при сильному вітрі та опадах.
"З давніх-давен висота Монблану постійно змінювалася", - сказали експерти, зазначивши, що "скеляста" частина вершини досягає піку в 4792 метри.
Раніше президент Франції Еммануель Макрон обіцяв захистити гору від надмірної кількості туристів і забруднення.