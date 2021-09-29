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Укр / Рус

Высота горы Монблан уменьшилась почти на 1 метр

Среда, 29 сентября 2021, 18:01

Французские эксперты заявили, что измерили самую высокую гору Западной Европы Монблан и она оказалась почти на метр ниже ее предыдущей официальной высоты.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

По словам экспертов, после экспедиции в середине сентября гора в центре французских Альп была высотой 4807,81 метров, что ниже последней опубликованной оценки в 4808,72 метров в 2017 году.

"Теперь климатологи, гляциологи и другие ученые должны пересмотреть все собранные данные и выяснить все теории для объяснения этого явления", - сказали они на пресс-конференции в городе Сен-Жерве-ле-Бен у подножия Монблана.

Официальная высота Монблана снижается уже более десяти лет. Самый высокий показатель составлял 4810,90 метров в 2007 году. По словам географических экспертов, гора ежегодно теряет в среднем 13 сантиметров высоты.

Целью регулярных измерений является создание модели ледяного покрова и представления точного банка данных, который станет доступным для всех экспертов.

Показатели изменяются из года в год, поскольку вершина покрыта слоем постоянного снега, меняется при сильном ветре и осадках.

"Издавна высота Монблана постоянно менялась", - сказали эксперты, отметив, что "скалистая" часть вершины достигает пика в 4792 метра.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон обещал защитить гору от чрезмерного количества туристов и загрязнения.

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климат Франция
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