У Франції хочуть залишити можливість застосування паспорта здоров’я до літа

Уряд Франції у жовтні представить законопроект, який зберігає можливість використання паспорта здоров’я і надалі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

Уряд хоче "зберегти можливість вдаватися" до паспорта здоров’я "до літа" 2022 року, заявив представник уряду Габріель Атталь.

Він підтвердив, що законопроєкт щодо цього буде представлений 13 жовтня.

"Ми повинні залишити цей інструмент ще на кілька місяців, щоб мати можливість при необхідності вживати заходів для захисту французів", - зазначив він.

Термін дії паспортів здоров’я у Франції закінчується 15 листопада.

"Те, що ми хочемо, що ми збираємось запропонувати парламенту, - це зберегти можливість користуватися ним ще кілька місяців, до літа", - додав Атталь.

Паспорти здоров’я у Франції видаються на основі довідки про повну вакцинацію, результату ПЛР-тесту або при наявності довідки, що підтверджує вироблення імунної відповіді після хвороби. Їх запровадження викликало хвилю протестів.