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Во Франции хотят оставить возможность применения паспорта здоровья до лета

Среда, 29 сентября 2021, 18:56

Правительство Франции в октябре представит законопроект, который сохраняет возможность использования паспорта здоровья и в дальнейшем.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

Правительство хочет "сохранить возможность прибегать" к паспорту здоровья "до лета" 2022 года, заявил представитель правительства Габриэль Атталь.

Он подтвердил, что законопроект по этому вопросу будет представлен 13 октября.

"Мы должны оставить этот инструмент еще на несколько месяцев, чтобы иметь возможность при необходимости принимать меры для защиты французов", - отметил он.

Срок действия паспортов здоровья во Франции заканчивается 15 ноября.

"То, что мы хотим, что мы собираемся предложить парламенту, - это сохранить возможность пользоваться им еще несколько месяцев, до лета", - добавил Атталь.

Паспорта здоровья во Франции издаются на основе справки о полной вакцинации, результате ПЦР-теста или при наличии справки, подтверждающей выработки иммунного ответа после болезни. Их введение вызвало волну протестов.

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Франция
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