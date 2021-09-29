Стефанішина назвала новини про скасування безвізу інсинуаціями перед самітом Україна-ЄС

Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина заявила, що новини про ймовірність скасування безвізового режиму для українців Євросоюзом є інсинуаціями напередодні саміту Україна-ЄС.

Про це вона сказала в коментарі каналу "Україна 24", повідомляє "Європейська правда".

"Сьогоднішні новини свідчать ні про що інше аніж бажання деяких внутрішніх сил розхитати ситуацію перед самітом Україна ЄС" - сказала Стефанішина.

Вона нагадала, що звіт щодо безвізового режиму для балканських країн та країн Східного партнерства був оприлюднений ще 4 серпня і цей звіт визнає, що Україна продовжує відповідати критеріям, необхідним для безвізового режиму.

Також, за словами Стефанішиної, у цьому звіті говориться про те, що навпаки кількість міграційних потоків з України має тенденцію до зменшення, а негативні цифри, які були опубліковані в ЗМІ, більше стосуються інших країн.

"Я розцінюю ці публічні випади як інсинуації перед самітом Україна-ЄС і повністю можу спростувати інформацію про те, що Україна не відповідає критеріям функціонування безвізового режиму" - наголосила віцепрем’єрка.

Нагадаємо, за інформацією низки ЗМІ, окремі держави ЄС порушили питання можливості скасування безвізового режиму з країнами Західних Балкан, а також з Україною, Грузією і Молдовою, через серію зловживань з боку громадян цих держав.

Згідно з документом, Німеччина, Франція та Італія останнім часом все більше розчаровані через, як вони кажуть, зловживання безвізом. У документі згадується про зростання "правопорушень, пов’язаних з несанкціонованим проживанням" з боку громадян Албанії, Молдови, України та Сербії.

Очікується, що держави-члени обговорять це питання 13 жовтня.

У МЗС України заявили, що українська сторона не отримувала офіційних сигналів від Європейської комісії про загрозу скасування безвізового режиму з ЄС.

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр спростував інформацію про те, що окремі країни ЄС підняли питання про можливість скасування безвізового режиму з низкою країн, в тому числі Україною і Молдовою.